«Зенит-Казань» разгромил дома «Белогорье»

В очередном матче российской волейбольной суперлиги казанский «Зенит» на своей площадке обыграл самый титулованный до «казанской династии» российский клуб — «Белогорье» со счетом 3:0.

Только цифры: белгородцы восемь раз побеждали в чемпионатах России, казанцы — 10, в активе «Белогорья» восемь кубков страны, у казанцев — девять, белгородцы трижды выигрывали Лигу чемпионов, казанцы — шесть.

Перед матчем на арене «Зенита» состоялась церемония чествования рекордсмена казанского клуба по количеству сыгранных матчей Владислава Бабичева. Его майка с 17-м номером была поднята под своды Центра волейбола.

Там же давно висит майка президента «Белогорья» Сергея Тетюхина с номером 8, а на площадке у гостей сыграл его сын Павел под этим же номером. Ветеран «Зенита» Бабичев, отыгравший за родной клуб 16 лет (2000-2016 гг.), поблагодарил за помощь партнеров и тренеров, а также болельщиков за поддержку.

Хозяева начали игру в следующем составе: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Александр Волков, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии преимущество казанцев по всем компонентам волейбола не вызывало сомнений, особенно на блоке — 5:3. Постепенно хозяева стали наращивать свое преимущество, 15:10. Заступ белгородцев на подаче, эйс Бедножа, партия — 25:15.

Примерно по такому же сценарию проходил и второй сет. Неизменным остался заметный игровой перевес казанцев. Белгородцы, похоже, сломались еще в первой партии, видя, насколько сильно их превосходят казанцы. Третий зенитовский эйс, 11:5. В итоге атака гостей в антенну и партия, 25:12. Вышли на замену в этом сете Роман Порошин и Денис Земчёнок. Только одна цифра — одна ошибка в атаке за две партии у хозяев.

Третий сет у казанцев начали в игре Валентин Голубев, Дмитрий Щербинин и Алексей Кононов. Ротацией состава «Зенита» белгородцы воспользовались — 6:7, 8:10. Гости впервые в матче вышли вперед. Пришлось опять же впервые в матче хозяевам брать тайм-аут. С трудом казанцы вышли вперед, 13:12. «Белогорье» улучшило игру на блоке — 17:19. Так дело дошло до упорной концовки. Эйс гостей, блок — 19:22. Три подряд точных удара Дмитрия Волкова — 23:23. И все же «Зенит» вырвал победу, последний удар нанес Беднож, 28:26.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:15, 25:12, 28:26).

После 10 матче в активе казанцев стало 10 побед при 1 поражении, первое место. В следующем туре 4 января на своей площадке «Зенит» примет «Факел» (Новый Уренгой). А 25 декабря в Москве в полуфинале «Финала четырех» Кубка России казанцы сыграют с новосибирским «Локомотивом».