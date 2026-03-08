«Зенит-Казань» разгромил «Динамо-ЛО» в 29-м туре волейбольной Суперлиги

Фото: официальный портал вк "Зенит-Казань"

Казанский «Зенит» уверенно переиграл ленинградское «Динамо-ЛО» в домашнем матче 29-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Встреча, прошедшая сегодня в Центре волейбола, завершилась со счётом 3:0.

Хозяева площадки не оставили сопернику шансов, выиграв первую партию со счётом 25:21. Вторая партия выдалась более напряжённой, но казанцы сумели взять её 32:30. Третий сет вновь остался за «Зенитом» — 25:16.

Победа приносит казанцам досрочную победу в регулярном чемпионате.