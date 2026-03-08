news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 марта 2026 19:07

«Зенит-Казань» разгромил «Динамо-ЛО» в 29-м туре волейбольной Суперлиги

Читайте нас в
Телеграм
«Зенит-Казань» разгромил «Динамо-ЛО» в 29-м туре волейбольной Суперлиги
Фото: официальный портал вк "Зенит-Казань"

Казанский «Зенит» уверенно переиграл ленинградское «Динамо-ЛО» в домашнем матче 29-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Встреча, прошедшая сегодня в Центре волейбола, завершилась со счётом 3:0.

Хозяева площадки не оставили сопернику шансов, выиграв первую партию со счётом 25:21. Вторая партия выдалась более напряжённой, но казанцы сумели взять её 32:30. Третий сет вновь остался за «Зенитом» — 25:16.

Победа приносит казанцам досрочную победу в регулярном чемпионате.

#вк зенит-казань #динамо #турнир по волейболу
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани начала работу иммерсивная выставка «Поезд Победы»

В Казани начала работу иммерсивная выставка «Поезд Победы»

8 марта 2026
В Казани торжественно завершился первый конкурс красоты «Мисс БРИКС – 2026»

В Казани торжественно завершился первый конкурс красоты «Мисс БРИКС – 2026»

8 марта 2026
Новости партнеров