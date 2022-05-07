«Зенит-Казань» разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал чемпионата России

Во втором матче домашнего «Финала шести» казанский «Зенит» обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:0. Этот матч решал, кто - казанцы или москвичи займут первое место в своей подгруппе.

Напомним, что «Динамо» это единственная команда, нанесшая в этом сезоне поражение казанцам (3:2) 6 ноября в Казани. До игры свои удостоверения «Заслуженный мастер спорта» за второе место на олимпиаде получили два игрока хозяев: Валентин Голубев и Артем Вольвич. Поболеть за казанцев пришел министр спорта РТ Владимир Леонов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. За гостей болели Олег и Родион Газмановы.

Хозяева выставили сегодня такой стартовый состав: Дмитрий Щербинин, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсон и либеро Илья Федоров.

В первой партии упорнейшая борьба шла до самой концовки. Однако казанцы ни разу не позволили динамовцам повести в счете хотя бы одно очко. В итоге рывок «Зенита» - 15:10. Гости быстро восстановили равновесие в игре, но сравнять счет им так и не удалось, несмотря на три эйса против одного у хозяев - 25:23 после удара Дмитрия Волкова.

Во втором сете борьба вновь шла до последнего, и здесь впервые в матче гости даже повели в счете, было 15:11, стало 16:17. В упорной концовке нервы крепче оказались у казанцев, 27:25 .

В третьей партии москвичи сразу повели в счете — 4:10. Ответ «Зенита» 10:12. Но сравнять счет казанцам удалось лишь в середине сета — 16:16 от рук Волкова. Ну а концовка вновь получилась зубодробительной — 25:23.



9 мая в полуфиналах сыграют «Зенит-Казань» - «Локомотив» (Новосибирск), «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).

«Зенит-Казань» (Казань) - «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23).