«Зенит-Казань» проведет домашний полуфинал Кубка ЕКВ в Стамбуле

Сегодня руководство ЕКВ, «Зенита-Казань» и итальянской «Монцы», обсудив все возможные варианты, определились с местом проведения ответного полуфинального матча Кубка ЕКВ «Зенит» — «Монца».

По данным ЕКВ, российские команды будут играть оставшиеся матчи еврокубков на нейтральных площадках.

В итоге был выбран спорткомплекс «Бурхан Фелек» в Стамбуле вместимостью 7 тыс. человек. Обычно на этой арене домашние матчи проводят команды «Галатасарай» и «Фенербахче».

В конце прошлого года на этой арене в женской лиге чемпионов казанское «Динамо-Ак Барс» проиграло «Фенербахче» (2:3). И вот теперь 3 марта в 19.00 по московскому времени стамбульский дворец спорта станет домашней ареной казанского «Зенита».

Напомним, что в Монце казанцы выиграли 3:1 и для выхода в финал им достаточно выиграть два сета в ответной встрече. Во втором полуфинале французский «Тур» сыграет с польской «Заксой», которая победила дома в первой встрече (3:2).