«Зенит-Казань» проиграл в финале Кубка России «Динамо» в Москве

В финале Кубка России по волейболу сегодня в Москве встретились столичное «Динамо» и «Зенит-Казань». В итоге победу со счетом 3:0 одержало «Динамо».

Это был последний матч казанцев в уходящем году — и 20-й финал старых соперников в Кубке страны, Суперкубке, чемпионатах России и прочих турнирах. Счет побед в прежних встречах был в пользу «Зенита», 14–5. В активе «Зенита» 12 Кубков страны, «Динамо» — три. Однако кубковые встречи традиционно непредсказуемы. На этот раз хозяева были заметно сильнее и заслуженно выиграли свой четвертый Кубок. Примечательно, что все билеты на финал были проданы еще две недели назад.

Гости выставили следующий стартовый состав: Михаил Лабинский, Роман Романовский, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Майка Кристенсон и либеро Илья Федоров.

В первой партии решающей стала мощная подача хозяев: четыре эйса против одного у гостей. Но вплоть до середины сета игра шла на равных, больше чем на очко никому выйти вперед не удавалось — 3:2, 4:5, 9:8. Однако москвичи постепенно стали выходить вперед — 10:8 на блоке, и решающий рывок, 14:10. Затем 16:12 эйсом, 17:13 на блоке. Неважно принимали и атаковали казанцы. Лишь неувядаемый Михайлов стабильно набирал очки. Казалось, что «Динамо» уверенно доведет партию до победы — 21:16, 23:18. Но на подачах Михайлова, включая эйс, гости вернули интригу, 23:22. И всё же динамовцы своего шанса не упустили, 25:22 эйсом.

Во втором сете после ровного старта, 5:5, 10:10, хозяева снова стали уходить вперед — 16:12 на блоке. Но наконец-то полетели подачи и у казанцев. Два подряд эйса от Лабинского, 16:15. Догнали, 16:16. Впрочем, затем последовал повтор сюжета предыдущей партии — 18:16, 20:17. И без интриги в концовке, 25:21. Хозяева действительно играли лучше во всех отношениях.

В третьей партии опять начало было ровным, 4:4. И вновь динамовцы перехватили инициативу — 11:8, 13:11, 15:13, 17:14. «Зенит» никак не мог даже догнать хозяев, 17:16, 18:17, 19:18, 20:19, 21:20. Едва ли не лучший матч в карьере проводит Цветан Соколов у хозяев, хорошо знакомый татарстанцам по играм за «Зенит». Игра шла к закономерному концу, 23:20. Лидеры гостей не помогали. Два подряд очка Кононова — 23:22. Заступ Дмитрия Волкова на подаче, всё, Кубок у «Динамо», 25:23.

В чемпионате России 5 января казанцы примут дома столичный МГТУ.

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).