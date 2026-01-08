«Зенит-Казань» проэкзаменует «Горький» после сложного матча с «Динамо»

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» сыграет на выезде с нижегородским «Горьким» в рамках предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Хозяева площадки показывают нестабильную игру, проиграв первый сет в пяти из восьми последних встреч. Однако команда славится тем, что никогда не уступает дома всухую. В родном «Заречье» нижегородцы сумели взять партию у «Локомотива» и петербургского «Зенита», а в матче с «Белогорьем» и вовсе одержали победу. «Горький» занимает десятое место с 18 очками в активе после 16 проведенных игр.

Гости из Казани подходят к игре после очень тяжелого поединка. В предыдущем матче им потребовалось два с половиной часа, чтобы одолеть московское «Динамо» со счетом 3:2. Ключевую роль в той победе сыграл доигровщик казанцев Дмитрий Волков, который набрал 27 очков по итогам встречи. Команда Алексея Вербова по-прежнему лидирует в таблице с 39 очками после 15 матчей.