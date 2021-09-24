«Зенит-Казань» продолжил победную серию в Кубке России

Во втором этапе Кубка России в Уфе сегодня казанский «Зенит» обыграл белорусский «Шахтер» со счетом 3:0.

Уже шестой матч кубкового турнира казанцы выиграли, набрав на старте сезона хороший ход. Стоит отметить безалаберность организаторов турнира в Уфе — второй день подряд игра «Зенита» не началась вовремя из-за позднего окончания предыдущего матча. Здесь, кажется, забыли, что волейбольный матч может длиться и час, и даже три часа.

Матч с «Шахтером» зенитовцы начали в следующем составе: Роман Порошин, Юрий Бережко, Дмитрий Щербинин, Денис Земченок, Михаил Лабинский и либеро Михаил Каштанов. Пожалуй, его можно назвать полурезервным.

В первой партии равная борьба шла примерно до середины партии, 8:9, 10:11. Затем казанцы пошли в отрыв — 12:15, 16:19, понемногу, но в каждом эпизоде опережая соперника. Вошел в игру Алексей Кононов. Но концовка получилась упорной после двух подряд эйсов белорусов — 20:22. Эйс Земченка, блок — партия, 20:25.

Во втором сете у «Зенита» не получилось рано уйти вперед — 9:9 после блока «Шахтера». Ровная и равная борьба. Так развивались события недолго, пока казанцы вновь не добавили и не стали наращивать свое преимущество — 10:13, 17:20. Красивую точку в партии ударом по переходящему мячу поставил опытнейший Бережко, 19:25.

Примерно по такому же сценарию развивались события и в третьем сете — 2:0, 6:11, 10:14. «Зенит» неуклонно уходил в отрыв. В середине партии в игру вошли Мика Кристенсен и Максим Михайлов, которым нужно набирать форму. Казанцы тем временем спокойно добивали «Шахтер» — 13:19. «Пулемет Максим» сразу же отметился эйсом — 16:21. И вот уже и этот сет выигран, 18:25.

Завтра казанцы сыграют с оренбургским «Нефтяником».

«Шахтер» (Солигорск, Белоруссия) — «Зенит-Казань» (Казань, Россия) — 0:3 (20:25, 19:25, 18:25).