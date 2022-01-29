«Зенит-Казань» продолжает лидировать в суперлиге

В очередном домашнем матче чемпионата российской волейбольной суперлиги казанский «Зенит» со счетом 3:1 победил «Динамо» (Ленинградская область). Это 20-я подряд победа казанцев в разных турнирах.

Не проигрывая с 6 ноября казанцы убирают со своего турнирного пути одну команду за другой, одержав уже 19 побед подряд. Например, сегодняшняя встреча с «Динамо» из Ленинградской области была 11-й в рамках суперлиги, и все 10 предыдущих матчей «Зенит» выиграл.

Сегодня хозяева выставили такой стартовый состав: Артем Вольвич, Роман Порошин, Бартош Беднож, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии хозяева бодро начали — 7:4, гости быстро ответили — 7:9. Равная борьба. То одна команда выходила вперед на одно очко, то другая: 14:13 после эйса Дмитрия Волкова, 16:17 эйс гостей. Очень упорная концовка, в которой соперники по очереди наигрывали на сет-болл. Но в итоге удача улыбнулась динамовцам, 26:28, это второй сет, проигранный казанцами сопернику за 11 матчей.

И второй сет показал, что динамовцы отменно подготовились к игре с лидером. Вновь бодрое начало от «Зенита» — 5:3, 11:7. Но гости постоянно нагоняют, 13:11, 16:15 после эйса динамовцев. Но и Беднож подает на вылет, 18:15. В этом сете концовка осталась за казанцами, 25:20.

Третья партия началась с убойных подач Михайлова, дважды подряд заработавшего эйсы, 10:1. «Зенит» нельзя злить. К чести «Динамо» гости быстро пришли в себя — 13:9. Но остановить хозяев было уже невозможно, они методично и хладнокровно дожали неуступчивого соперника. Атака Дмитрия Волкова, партия — 25:18.

И четвертый сет начался под диктовку казанцев — 6:2, 12:6. С каждой партией хозяева наращивали свое преимущество. Статистика красноречива — в первой партии «Динамо» набрало 28 очков, во второй 20, в третьей 18 и в четвертой 14. Так «Зенит» одержал 20-ю подряд победу в разных турнирах.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Сосновый Бор) — 3:1 (26:28, 25:20, 25:18, 25:14). В следующем туре 6 февраля дома казанцы примут «Газпром-Югру» (Сургут). А 2 февраля в Кемерово «Зенит» проведет первый матч 1\4 финала Кубка ЕКВ с «Кузбассом».