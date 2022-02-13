«Зенит-Казань» одержал в суперлиге 24-ю победу подряд 

Сегодня «Зенит» обыграл в Казани нижегородский АСК. Матч в рамках чемпионата российской волейбольной суперлиги завершился со счетом 3:1 и стал 24-й подряд победой хозяев.

Казанцы не проигрывали с 6 ноября прошлого года, набрав за это время очень мощный ход что в Кубке ЕКВ, что в российской суперлиге. Сегодня они начали игру в несколько нестандартном составе: Андрей Сурмачевский, Дмитрий Волков, Майка Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Алексей Кононов, Денис Земченок и либеро Валентин Голубев.

В первой партии очень быстро хозяева стали уходить в отрыв — 7:2 после эйса Дмитрия Волкова, затем два подряд убойных блока — 10:2. Гостям с большим трудом удается набирать очки. Еще один хозяйский блок — 14:4. Словом, преимущество «Зенита» было подавляющим. Итог партии 25:11 после атаки Земченка.

Но вторую четверть «Зенит» просто провалил: перестала лететь подача, из-за чего казанцы потеряли едва ли не десяток очков. АСК же быстро стал уходить в отрыв, 4:5, 11:14, 15:20. Как ни пытались хозяева переломить ход борьбы, им это не удалось. Гости достаточно уверенно выиграли этот сет, 19:25.

В третьей партии уязвленные зенитовцы сделали выводы из неудачного сета: 7:4 — эйс Кононова, 18:13 — эйс Кристенсона, 20:13 — эйс Сурмачевского. Блок, скидка Кононова, партия, 25:18.

Чуть упорнее прошла четвертая партия. Но, и это главное, подача у «Зенита» продолжала лететь так, как надо, — 19:14 эйс Кристенсона. Атака Дмитрия Волкова, партия и матч, 25:18.

«Зенит-Казань» (Казань) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:11, 19:25, 25:18, 25:18). С 17 победами при одном поражении казанцы продолжают лидировать в суперлиге. 19 февраля в Оренбурге «Зенит» встретится с «Нефтяником».