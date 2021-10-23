«Зенит-Казань» продолжает лидировать в чемпионате России

Казанский «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате российской суперлиги по волейболу, одержав четыре победы в четырех матчах. Сегодня в Нижнем Новгороде казанцы обыграли АСК со счетом 3:0

Игру в Нижнем Новгороде казанцы начали в таком составе: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. Последний впервые появился в составе казанцев, вернувшийся недавно домой серебряным призером молодежного чемпионата мира из Италии.

В первой партии хозяева боролись с казанцами практически на равных, подали два эйса. Лишь несколько раз фаворитам удавалось оторваться больше чем на одно-два очка, 6:10. Поэтому концовка получилась непростой, 22:25 после фирменного удара Михайлова.

«Зенит» мощно начал второй сет — 1:6, но нижегородцы быстро пришли в себя, сократив счет до 7:9. Это лишь разозлило казанцев, которые очень быстро и эффектно переиграли хозяев. Впечатляющей получилась целая серия эйсов в исполнении Бедножа, 14:24. А после подачи АСК в аут партия завершилась, 15:25.

Но третий сет нижегородцы начали с воодушевлением — 4:1. И зря это сделали. Нельзя злить казанцев. Через пару минут на табло горело 4:7. Пора делать замены: вместо Кристенсона в игру входит Денис Земченок, Михайлова меняет Роман Порошин. Земченок своей левой тут же делает эйс — 8:13. Вместо Бедножа выходит на площадку Андрей Сурмачевский. И «Зенит» продолжает добивать соперника — 10:19. Две атаки Щербинина, все, партия — 15:25 и матч.

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (22:25, 15:25, 15:25).

В следующем туре 31 октября казанцы проведут первый домашний матч с оренбургским «Нефтяником».