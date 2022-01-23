«Зенит-Казань» продлил победную серию до 19 матчей

В очередном домашнем матче чемпионата российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» со счетом 3:0 обыграл красноярский «Енисей».

Казанцы с осени набрали прекрасный ход, одержав в разных турнирах 18 побед подряд, в том числе со счетом 3:0 — так «Зенит» победил в последних 14 матчах.

Игру с красноярцами хозяева начали в следующем составе: Роман Порошин, Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии особой борьбы не получилось, хотя гости сопротивлялись как могли — 2:2, но очень быстро казанцы переломили ход борьбы, 7:2. «Зенит» был сильнее во всех компонентах игры, кроме подачи, здесь соперники по разу подали на вылет. Эйс Дмитрия Волкова, блок Вольвича — партия, 25:11.

Во втором сете игра проходила примерно по такому же сценарию. Хозяева уверенно вели — 5:2, 7:3, 19:10. И только в концовке зенитовцы немного забуксовали. Тем не менее счет в партии — 25:16 после удара Михайлова.

Третий сет мало отличался от двух первых. Полетела у хозяев подача — 4:1, эйс Александра Волкова, 15:11, эйс Михайлова. Стоит отметить хороший выход на замену Андрея Сурмачевского, Михаила Лабинского и Михаила Каштанова. Точку в партии и матче поставил Дмитрий Волков, 25:17.

В следующем туре 29 января казанцы примут дома «Динамо» из Ленинградской области.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:11, 25:16, 25:17).