«Зенит-Казань» принимает дома «Кузбасс»

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня, 10 сентября, в рамках 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги «Зенит-Казань» принимает у себя дома «Кузбасс». Начало матча – в 19:00 мск.

В настоящий момент татарстанцы после 12 игр возглавляют турнирную таблицу Суперлиги. В их активе 31 очко.

На втором месте с 30 очками идет новосибирский «Локомотив». Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 28 очками.

Будущий соперник казанского «Зенита» – «Кузбасс» – находится на предпоследнем, 15-м месте (7 очков).

В предыдущем туре казанцы обыграли в «зенитовском» дерби петербуржцев (3:1), а «Кузбасс» уступил «Белогорью» (3:1).

Матч 12-го тура Суперлиги «Зенит-Казань» – «Кузбасс» пройдет в Казани на паркете Центра волейбола.