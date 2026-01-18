«Зенит-Казань» примет «Ярославич» в 19-м туре Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Матч 19-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги состоится сегодня в Казани. Местный «Зенит-Казань» примет ярославский «Ярославич».

Соперники хорошо знакомы друг с другом по матчам чемпионата России. История личных встреч остается в пользу казанского клуба: «Зенит-Казань» регулярно добивается побед над «Ярославичем», в том числе в последних матчах Суперлиги. Казанцы уверенно контролировали ход игры и завершали встречи в трех или четырех сетах.

«Зенит-Казань» традиционно делает ставку на мощную подачу и стабильную игру в атаке, стараясь с первых розыгрышей навязать сопернику высокий темп. Домашняя площадка также остается важным фактором для команды, которая редко допускает осечки в матчах чемпионата при своих трибунах.

Встреча пройдет в Центре волейбола и начнется в 16:00 по московскому времени.