«Зенит-Казань» примет московское «Динамо» в первом матче финальной серии

«Зенит-Казань» сегодня сыграет против московского «Динамо» в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги.

Начало встречи в столице Татарстана запланировано на 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне «Зенит-Казань» и «Динамо» провели уже четыре матча и успех во всех встречах также праздновали подопечные Алексея Вербова – дважды на групповом этапе Кубка Победы (3:0, 3:2) и дважды в регулярном чемпионате России (3:0, 3:2).