«Зенит-Казань» примет московское «Динамо» в центральном матче тура Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня на своей площадке будет принимать главных конкурентов, московское «Динамо», в рамках 23-го тура Чемпионата России среди мужских команд по волейболу. Напомним, команда Алексея Вербова в декабре уступила москвичам в финале Кубка России со счетом 0:3.

«Зенит-Казань» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Суперлиги, набрав 56 очков в 20 играх. Отрыв команды Алексея Вербова от второго «Белогорья» составляет 9 очков.

Московское «Динамо» неожиданно уступило в гостях «Енисею» (0:3) в последнем туре, из-за чего опустилось на четвертую строчку в таблице. У москвичей 46 очков при 21 матче.

Сегодняшняя встреча состоится на площадке казанского Центра волейбола и стартует в 18:00 по московскому времени.