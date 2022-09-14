«Зенит-Казань» потерпел первое поражение в Кубке России

Казанский «Зенит» впервые проиграл в розыгрыше Кубка России, уступив дома «Белогорью» со счетом 1:3.

Хозяева начали игру в следующем составе: Андрей Сурмачевский, Александр Волков, Олег Терентьев, Денис Земченок, Михаил Лабинский, Дмитрий Щербинин и либеро Валентин Голубев. Участие в игре также приняли доигровщики 17-летний Денис Толок и 18-летний Михаил Хлякин.

Первую партию казанцы провели с характером. Уступая по ходу всей партии, в концовке подопечные Алексея Вербова переломили ход борьбы и вырвали сет со счетом 26:24.

Столь же упорно прошла и вторая партия, в которой лишь в концовке белгородцы сумели дожать казанскую молодежь, 22:25. Третий сет «Белогорье» выиграло с большим преимуществом — 16:25.

Так же уверенно гости вели в счете и в начале четвертой партии, 3:11. Однако молодежь казанцев дала бой в концовке, хотя по итогу и уступила со счетом 20:25. Итог – 3:1. Первое поражение казанского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Стоит отметить, что участие в игре не приняли Илья Федоров, Максим Михайлов и Дмитрий Волков, которые в в данный момент находятся в расположении сборной России. Поэтому в силу регламента казанцы автоматически вышли в следующий этап Кубка.

«Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25)

Завтра казанцы сыграют с «Газпром-Югра». Начало игры в 19.00 по московскому времени.