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На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2025 08:13

«Зенит-Казань» попытается взять реванш у «Факела» за единственное поражение в сезоне

«Зенит-Казань» попытается взять реванш у «Факела» за единственное поражение в сезоне
Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» сыграет с Новоуренгойским «Факелом» в рамках Суперлиги. Матч состоится в 17:00 по мск.

После 26 туров казанцы находятся на первой строчке в турнирной таблице. В прошлом матче команда Алексея Вербова обыграла «Оренбуржье» (3:0).

Новоуренгойцы же расположились на десятой строчке первенства. В последней игре «Факел» уступил «Кузбассу» (2:3). Отметим, что в нынешнем сезоне «Зенит-Казань» уже играл с «Факелом». В том матче победу забрала команда из Нового Уренгоя (1:3). Добавим, что поражение в этом матче было единственным для казанцев в текущем сезоне Суперлиги.

Автор: Камиля Гафурова

#зенит-казань #вк факел #суперлига #волейбол #спорт
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