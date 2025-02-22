«Зенит-Казань» попытается взять реванш у «Факела» за единственное поражение в сезоне

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» сыграет с Новоуренгойским «Факелом» в рамках Суперлиги. Матч состоится в 17:00 по мск.

После 26 туров казанцы находятся на первой строчке в турнирной таблице. В прошлом матче команда Алексея Вербова обыграла «Оренбуржье» (3:0).

Новоуренгойцы же расположились на десятой строчке первенства. В последней игре «Факел» уступил «Кузбассу» (2:3). Отметим, что в нынешнем сезоне «Зенит-Казань» уже играл с «Факелом». В том матче победу забрала команда из Нового Уренгоя (1:3). Добавим, что поражение в этом матче было единственным для казанцев в текущем сезоне Суперлиги.

Автор: Камиля Гафурова