Волейбольный «Зенит-Казань» получил спецприглашение и выступит в Кубке ЕКВ в новом сезоне

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) объявила состав участников еврокубков на следующий сезон. Казанский «Зенит» выступит в Кубке ЕКВ вместе с кемеровским «Кузбассом».

Стоит отметить, что «Зенит-Казань», занял 5-е место в суперлиге и изначально должен был играть в Кубке вызова – третьем по значимости еврокубке. Однако ЕКВ предоставила казанцам wild card. Специальные приглашения в Кубок ЕКВ также получили «Модена» (5-е место в чемпионате Италии) и «Скра» (4-е место в чемпионате Польши).



В Лиге чемпионов Россию представят призеры национального чемпионата – московское «Динамо», петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». Все они начнут турнир с группового этапа.



В женской Лиге чемпионов от России сыграют калининградский «Локомотив», московское «Динамо» и казанское «Динамо-Ак Барс».

Жеребьевка всех турниров состоится 25 июня в Люксембурге, собщает пресс-служба ВК «Зенит-Казань».