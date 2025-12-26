«Зенит-Казань» пока сильнее»: почему Вербов - в финале Суперкубка, а Алекно - мимо

Вчера прошли полуфинальные матчи Суперкубка России по волейболу среди топ-4 команд Суперлиги. В первой паре победителем стал новосибирский «Локомотив», во второй – «Зенит-Казань». Сегодня в очном противостоянии соперники встретятся в финале, где поборются за один из главных трофеев уходящего года. Об этом и многом другом – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vczenit.ru

Прошли матчи «Финала четырех» за Суперкубок страны по волейболу

В минувший четверг завершились полуфинальные поединки Суперкубка между четырьмя сильнейшими командами мужской волейбольной Суперлиги. «Локомотив» же сыграл с московским «Динамо». Встреча завершилась победой новосибирской команды 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 18:18).

Второй матч прошел в рамках дерби между двумя «Зенитами» – казанским и петербуржским. Во второй паре победителями стали татарстанцы. Они одолели оппонентов из Северной столицы со счетом 3:2 (20:25, 17:25, 25:18, 25:23, 12:15).

Финальный поединок пройдет сегодня между «Локомотивом» и «Зенитом-Казань». Начало матча в 19:30.

Фото: zenit-kazan.com

Алекно: «Пока «Зенит-Казань» сильнее»

Матч Суперкубка между «Зенитами» проходил в Санкт-Петербурге. Исход этой встречи во многом был предсказуем, особенно на фоне последних не самых стабильных выступлений петербуржцев в чемпионате. В последней встрече «Зенит» обыграл «Локомотив», но до этого почти что подряд проиграл в трех матчах, уступив «Факелу-Ямалу» (3:1), «Зениту-Казань» (3:1) и «Белогорью» (3:2). Вследствие чего петербуржцы даже опустились с первой на четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Отметим, что на поединок в рамках Суперкубка обе зенитовские команды заявили оптимальные составы. Лучшие бомбардирские показатели в первой партии принадлежали игрокам казанцев Дмитрию Волкову (7) и Максиму Михайлову (6), как впрочем и счет, сложившийся в пользу татарстанской команды (25:20). С первых мнут было заметно, что казанская команда лучше настроена на эту встречу, чем их оппонент. Так что результат не заставил себя ждать уже с первых минут.

Однако в этом матче петербуржцы проигрывать всухую не пожелали и, объединив усилия, слегка переломили ход встречи, поймав казанцев на ошибках. Татарстанская команда в концовке встречи даже единожды примерила на себя роль догоняющего в этом матче. Но пайп Михаила Лабинского и эйс Волкова подарили победу казанской команде в конце этой встречи.

Фото: zenit-kazan.com

После матча наставник петербуржцев Владимир Алекно дал объективную оценку прошедшей встречи и впервые за все время вслух признал преимущество своего ученика Алексея Вербова и его подопечных перед собственной командой.

«Сегодня «Зенит-Казань» сильнее на три очка, это надо признать. Есть манера победы и манера проигрыша, за сегодняшний проигрыш не стыдно за ребят, несмотря на первые две партии. Есть стержень у команды. У кого-то что-то получилось, у кого-то нет, но есть команда – команда «Зенит» – Санкт-Петербург, которая бьется, хочет побеждать, но пока что не получается. Пока «Зенит-Казань» сильнее», – сказал Алекно после матча клубной пресс-службе.

Более объективно высказался капитан питерского «Зенита» Евгений Гребенников, заявив, что в матче против казанцев они отдали всё, что у них было, и также признал, что их оппонент оказался сильнее на голову.

«К сожалению, не вошли в игру в двух первых партиях. У Казани, конечно, хорошая организация блока и защиты. Была большая разница, но мы вернулись, отдали всё, что у нас было. Жалко, что начали не так, как хотели. Турнир домашний получился, к сожалению, без финала. Довольны были тем, что он проходит в Санкт-Петербурге, были рады играть перед нашими болельщиками. Жалко, что финала нет, но это спорт. Мы бились до конца. «Зенит-Казань» был сегодня сильнее», – отметил капитан «Зенита-СПБ».

И действительно, с фактами не поспоришь. Казанский «Зенит» набрал ход к середине чемпионата, а петербуржцы – сдулись. Последняя встреча лишь подтверждает, что пока петербуржцы не готовы составить серьезную конкуренцию командам-лидерам Суперлиги. И будут ли готовы при нынешнем тренере? Не может ли статься такое, что результаты питерской команды связаны напрямую с тем, что Владимир Алекно снова устал?

Фото: lokovolley.com

«Локомотиву» победа в полуфинале была важнее

Матч между второй парой тоже особого удивления не вызвал. Подопечные Пламена Константинова смогли взять реванш у команды Константина Брянского после последнего поражения в рамках 14-го тура Суперлиги. Тогда новосибирцы всухую уступили москвичам 3:0 в партии. Это было ожидаемо. Во встрече Суперкубка новосибирцы, может быть, стартовали и не совсем удачно, уступив по ходу первой партии, зато три последующих сета остались за железнодорожниками.

Основательно разозлившись по ходу стартового отрезка, новосибирцы сохранили запал на три последующих сета. Все же в этом матче между командами Суперлиги вторая команда играла против третьей. Психологически и стратегически «Локомотиву» эта победа была куда важнее. Нельзя дважды проигрывать одному и тому же сопернику, притом в разных турнирах. Со своей задачей-минимум железнодорожники справились. После матча Константин Брянский отметил, что игра сложилась предсказуемо с обеих сторон и прошедшая игра была матчем двух лидеров

«В целом ожидаемая игра с обеих сторон. Так чаще всего и играют топовые команды. Мощные подающие отодвигают соперника от сетки. В приеме мы категорически сегодня не справились. Конечно, мы хотели победить. Для нас каждый кубок, каждое противостояние является значимым. Нам хочется побеждать», – приводит слова наставника «Динамо» пресс-служба клуба.

Фото: zenit-kazan.com

Финальный матч за Суперкубок. Прогнозы

В рамках чемпионата будущие соперники по Суперкубку тоже уже встречались в этом году. Матч прошел в середине ноября и завершился победой «Локомотива» в гостях (3:1) по итогам четырех партий.



Казанцы набрали оптимальный ход к середине чемпионата и голодны до трофеев. Особенно если вспомнить неудачное начало сезона и поражение в Кубке страны, команде Алексея Вербова точно захочется реабилитироваться.

Что касается «Локомотива», то их выступления в волейбольном чемпионате стабильностью в последнее время не отличаются. Чего только стоит последнее поражение от питерского «Зенита» (3:0). Так что вряд ли железнодорожники составляют реальную опасность для казанского «Зенита». В этой встрече шансов на победу больше у татарстанцев. На сегодняшний день казанская команда выглядит наиболее стабильной по сезону.