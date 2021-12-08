"Зенит-Казань" победно стартовал в 1\16 финала Кубка ЕКВ

В первом матче 1\16 финала Кубка ЕКВ «Зенит-Казань» обыграл дома австрийскую «Задругу» со счетом 3:0.

Пройдя в двух матчах в эстонском Тарту одноименный клуб в 1\32 финала, казанцы в 1\16 дважды сыграют дома с австрийской «Задругой», компенсировав гостям приезд в Казань на две игры.

Игру казанцы начали в таком сочетании: Андрей Сурмачевский, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Александр Волков, Дмитрий Щербинин, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. Поболеть за земляков пришел наставник женского «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов.

В первой партии уже в дебюте казанцы послали соперника в нокдаун, 10:1. Отвел душу на своей фирменной подаче Сурмачевский, подавший четыре эйса подряд! Австрийцы явно не ожидали такого мощного начала от хозяев. Словом, «Зенит» очень быстро, за 20 минут выиграл первый сет за явным преимущество, 25:12.

В перерыве гости пришли в себя и начали вторую партию очень бойко — 1:4 после эйса «Задруги». Да и в целом австрийцы очень прилично провели вторую партию. Хозяева не без труда восстановили статус-кво, 6:6. После чего казанцы постепенно стали наращивать свое преимущество. Отметим, как два раза подряд убойно подал Александр Волков, 17:12. Точку в партии поставил Беднож, 25:18.

Третий сет тоже показал, что гости умеют играть в волейбол, набрав максимум очков за партию. Сопротивлялись они как могли, 3:3. И все же высокий класс «Зенита» не мог не сказаться. Вошли в игру 18-летний Михаил Лабинский и Роман Порошин. Итог партии 25:19, точку в матче поставил Лабинский.

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) — «Задруга» (Блайбург, Австрия) — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19).

Завтра команды проведут ответный матч в Казани.