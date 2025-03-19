«Зенит-Казань» победил «Кузбасс» в первом четвертьфинальном матче Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» победил «Кузбасс» (3:0) на своей площадке в рамках 1/4 Суперлиги.

Кузбасс приехал с хорошим настроем и никак не отпускал игру. В один момент гости даже вышли вперед, 3:4. Обе команды хорошо играли на блоке и в атаке. Максимальный отрыв по очкам составлял не больше двух. Ближе к середине казанцы шли в отрыв, но "Кузбасс" все равно сокращал отставание. Именинник Максим Михайлов не особо хорошо проводил первую партию - четыре попытки подачи и три ошибки. Ближе к концу хозяева все же обеспечили хороший отрыв и победили, точку поставил Роман Романовский мощным выстрелом на подаче и зафиксировал счет 25:22.

Во втором сете игра у казанцев пошла куда лучше. Отрыв хозяев к концу партии составлял около десяти очков. Но казанцы растеряли преимущество - "Кузбасс" сократил отставание до 20:24. Тем не менее, во время подачи Илья Юльмухаметов ошибся и подарил казанцам победу во второй партии, 20:25.

В третьей гости стартовали, как и раньше, уверенно, и даже вышли вперед по счету. Почти весь сет счет был равным. Под конец казанцы набрали преимущество и традиционно для сегодняшнего матча его понемногу растеряли. Как бы то ни было, «Зенит» одержал победу в этом, безусловно, непростом матче. Финальный удар нанес Михайлов, которой не смогли отбить соперники, 21:25.

Ответная игра в Кемерово состоится 23 марта в 13:00 по мск.