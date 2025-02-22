«Зенит-Казань» победил «Факел» и отыгрался за единственное поражение в Суперлиге

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» победил новоуренгойский «Факел» (3:0) на своей площадке в рамках Суперлиги.

В первом сете гости играли неплохо. Новоуренгойцы хорошо сокращали отставание по ходу партии. Концовка была напряженной. Казанцы не сумели реализовать сетбол, поэтому партия продолжилась. Однако «Зенит» все равно забрал победу в этом сете с неплохим отрывом 25:17.

Во втором отрезке игры хозяева площадки сразу захватили инициативу. Дело дошло до счета 5:0. Лишь после этого гости сумели слегка разбавить счет, заработав одно очко. Затем «Факел» постепенно сокращал отставание, но незначительно. В партии у «Зенита» стабильно было преимущество в 7-8 очков В итоге второй сет завершился со счётом 25:18

В заключительной партии клубы шли ноздря в ноздрю. С самого начала третьего сета обе команды вцепились в игру и не могли обеспечить себе отрыв по очкам. В один момент «Факел» даже вышел вперед по счету. Впервые за матч казанцы были в роли догоняющих. Но все же в самом конце «Зенит» добыл победу благодаря матчболу, реализованному Майкой Кристенсоном, 25:23.

В следующем матче команда Алексея Вербова встретится с «Динамо-ЛО». Игра состоится 26 февраля в 19:30 по мск.