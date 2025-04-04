«Зенит-Казань» победил «Динамо-ЛО» во втором полуфинальном матче

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» (3:0) у себя дома во втором матче серии плей-офф Суперлиги.

Начало было равным. Казанцы вышли вперед, но соперник быстро отыграл очко. Однако после счета 3:3 хозяева потихоньку стали вырываться вперед. Хорош был Артем Вольвич, зарабатывающий очки с помощью первого темпа. По ходу партии у команды Алексея Вербова был стабильный отрыв в два очка. А ближе к середине сета он увеличился до четырех. Сосновоборцы постепенно сокращали отставание, но «Зенит» все равно выходил вперед. После счета 18:15 «Динамо» взяло тайм-аут. Как оказалось, это не сильно помогло - хозяева площадки обеспечили хороший отрыв и победило в партии со счетом 25:19, на финальной подаче ошибся соперник.19:23

Во втором сете Казань снова первой вышла вперед благодаря Роману Романовскому. И подобно прошлой партии гости быстро сравняли, 1:1. И дальше игра пошла по знакомому сценарию - казанцы стали выходить вперед, наращивая отрыв. К середине сета превосходство хозяев было крупным - 15:7. После этого гости взяли второй тайм-аут. Это не помогло "Динамо" - счет стал 16:7. К сетболу «Зенит» подходил с колоссальным преимуществом - 24:12. В итоге хозяева забрали себе вторую партию, победив со счетом 25:12.

Третья партия прошла также под контролем «Зенита». Сосновоборцам было сложно что-то противопоставить казанцам, разница в счете росла быстро и была крупной. Уже к середине сета цифры на табло были 11:4. За весь матч наставник «Динамо-ЛО» Александр Климкин взял пять тайм-аутов. В итоге «Зенит-Казань» победил в третьем сете со счетом 25:16.

Третья полуфинальная игра между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО» состоится 7 апреля в 18:30 по мск.