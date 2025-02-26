«Зенит-Казань» победил «Динамо-ЛО» в Суперлиге

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» обыграл «Динамо-ЛО» (3:0) в рамках Суперлиги.

В первом сете хозяева быстро вышли вперед, счет был уже 11:3. Однако затем «Динамо» включилось в борьбу и стало сокращать отставание. К тому же у казанцев никпк не мог набрать очки Максим Михайлов. Тем не менее, «Зенит» победил в первой партии со счётом 25:18. Очень полезен был Дмитрий Волков, который набрал 8 очков

Во втором отрезке игры «Динамо» играло лучше и вырвалось вперед по счету. Но удержать преимущество гости не могли, «Зенит» под конец все же вырварлся вперед. В итоге после камбэка казанцы забрали победу в сете – 25:22.

В заключительном сете игра была равной, команды не могли обеспечить себе приличный отрыв по очкам. Но к середине все же «Зенит» вновь вырвался вперед с неплохой разницей. У команды Алексея Вербова стабильно было преимущество в 4-5 очков. В итоге «Зенит» забрал победу в партии со счетом 25:19 и выиграл матч. Красивую точку поставил Артем Вольвич.

В следующей встрече казанцы сыграют с «Локомотивом» у себя дома. Матч состоится 2 марта в 17:00 по мск.