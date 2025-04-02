«Зенит-Казань» победил «Динамо-ЛО» в первом полуфинальном матче

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» у себя дома обыграл «Динамо-ЛО» (3:0) в рамках первого матча полуфинальной серии Суперлиги.

В первом сете на подачу вышел «Зенит-Казань». Роман Романовский не попал в площадку, гости вышли вперед, 0:1. Затем молодой Романовский покинул площадку, а его команда сравняла счет. Сосновоборцы были хороши, качественно блокировали первый темп хозяев и вышли вперед, 2:4. Затем казанцы отыграли одно очко, но вновь ошиблись на подаче - попали в сетку. Ближе к середине игры Казань стала выходить вперед, счет был 11:9. После этого Александр Климкин взял тайм-аут. Но это не помогло остановить раздухарившехся хозяев. После этого хозяева пошли в отрыв, их преимущество составляло пять очков - 18:13. Под конец уже гости начали совершать камбэк, сократив отставание до 20:18. На сей раз тайм-аут вынужден был взять Алексей Вербов. После этого казанцы преподнесли два подарка сосновоборцам, ошибившись на подачах. Счет был 23:24, Вербов взял второй тайм-аут. После этого на подачу вышло «Динамо», но казанцы отбились, а Романовский, допустивший ошибку в самом начале, в этот раз не сплоховал и поставил точку - 25:23.

Во втором отрезке матча казанцы быстро вышли вперед. Но уже на своей подаче вновь ошибся Романовский. А Федор Воронков реализовал первый эйс в этой партии. Затем он отлично отработал в первом темпе. В итоге сосновоборцы вышли вперед. Но Казань сравняла. «Динамо» никак не могло обеспечить себе хороший отрыв по счету. Тем не менее, гости выглядели посильнее. Они хорошо работали в первом темпе, а казанцы ошибались на блоке и подачах. К середине партии счет был 9:10. Однако Дмитрий Волков сумел заработать первый эйс для «Зенита» и сравнял счет. А затем Сэм Деру вывел хозяев вперед - 11:10. К концовке команды подходили в более-менее равных кондициях, но у казанцев был отрыв в два очка, 19:17. Климкин взял тайм-аут, после этого Волков заработал эйс, 20:17. Затем казанцы вновь вышли вперед, «Динамо» взяло второй тайм-аут. И это снова не помогло. Казалось, будто хозяева поймали кураж. Затем «Динамо» вновь стало сокращать отставание, Вербов взял тайм-аут при счете 22:19. После этого гости ошиблись при подаче, но затем заработали очки благодаря первому темпу, 23:20. После очередного тайм-аута от наставника «Зенита» хозяева дошли до сетбола, который сумели реализовать, 25:21.

В третьем сете счет открыли сосновоборцы, но быстро утратили преимущество, 1:1. Потом клубы опять обменялись очками, гости с помощью первого темпа вышли вперед, но ошиблись на подаче, 2:2. Третий сет был, пожалуй, самым равным - никто не мог оторваться по очкам. Такое продолжалось до счета 5:5. После этого гости вышли вперед и все же укрепили отрыв - 5:7. После несогласованных действий в обороне счет стал 5:8 - Вербову пришлось брать вмешиваться и тайм-аут. И это не особо помогло, «Динамо» выдало серию из очков и сделало счёт 6:10. А после обмена очками 7:11. Затем казанцы потихоньку стали приходить в себя и сокращать разницу - 9:11. Но рубеж в два очка преодолеть не удавалось, пока в дело не вмешался Сэм Деру одиночным блоком, 12:13. После этого Климкин взял тайм-аут. И наконец Дмитрий Волков сравнял счет, сделав цифры 17:17. А затем Сэм Деру вколотил мяч и вывел свою команду вперед. Затем последовала серия, благодаря которой счет был 22:17. Но ошибка все равно случилась - Волков подал в сетку, но гостям это не помогло, хозяева быстро отыгрались. В итоге к матчболу команду подошли со счетом 24:18. Дмитрий Волков поставил точку в этой игре, 25:18.

Следующий матч между командами снова пройдет в Казани. Игра состоится 4 апреля в 19:00 по мск.