«Зенит-Казань» откроет чемпионат России гостевым матчем с «Оренбуржьем»

Фото: orenvolley.com

В Оренбурге состоится матч волейбольной Суперлиги, в котором местное «Оренбуржье» примет «Зенит-Казань».

Встреча 2-го тура мужского чемпионата России по волейболу начнется в 17:00 по московскому времени (19:00 по местному).

В стартовом туре оренбуржцы на выезде обыграли московский МГТУ со счетом 3:2.

А казанцы взяли бронзу на Кубке легенд.

«Зенит-Казань» остается одним из самых титулованных клубов страны: 13 побед в чемпионате России, шесть титулов Лиги чемпионов и победа в клубном чемпионате мира 2017 года.