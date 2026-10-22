news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 октября 2026 10:41

«Зенит-Казань» откроет чемпионат России гостевым матчем с «Оренбуржьем»

Читайте нас в
«Зенит-Казань» откроет чемпионат России гостевым матчем с «Оренбуржьем»
Фото: orenvolley.com

В Оренбурге состоится матч волейбольной Суперлиги, в котором местное «Оренбуржье» примет «Зенит-Казань».

Встреча 2-го тура мужского чемпионата России по волейболу начнется в 17:00 по московскому времени (19:00 по местному).

В стартовом туре оренбуржцы на выезде обыграли московский МГТУ со счетом 3:2.

А казанцы взяли бронзу на Кубке легенд.

«Зенит-Казань» остается одним из самых титулованных клубов страны: 13 побед в чемпионате России, шесть титулов Лиги чемпионов и победа в клубном чемпионате мира 2017 года.

#волейбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жители ПФО рассказали, как пользуются цифровыми рублями

21 октября 2026
Урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн в текущем году

Урожай зерна в Татарстане достиг 4 млн тонн в текущем году

21 октября 2026
Новости партнеров