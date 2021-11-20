«Зенит-Казань» остановил лидера мужской волейбольной суперлиги

В центральном матче восьмого тура мужской волейбольной суперлиги казанский «Зенит» на своей площадке нанес первое в сезоне поражение новосибирскому «Локомотиву» со счетом 3:1 и вышел на первое место.

Сибиряки выиграли семь матчей из семи, проиграв всего один сет из 22. Казанцы занимали втрое место с шестью победами и одним поражением от столичного «Динамо». Важнейший матч для обеих команд.

Перед игрой легендарный наставник хозяев Владимир Алекно провел автограф-сессию. Сегодня он был введен в зал славы «Зенита-Казань». А поболеть за «Зенит» пришел президент республиканской федерации волейбола, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Хозяева начали игру в таком составе: Артем Вольвич, Бартош Беднож, Майка Кристенсен, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. В первой партии упорнейшая борьба шла с первого и до последнего розыгрыша. Только на одно очко вперед вырывалась то одна, то другая команда, но не более того. Каждая ошибка тотчас наказывалась: 4:4, 10:10, 15:15. Соперники одинаково успешно играли на приеме, на подаче чуть лучше были казанцы, подавшие два эйса против одного у сибиряков. Как раз после эйса Кристенсена «Зенит» получил первый сет-болл, 25:24. Но в итоге нервы крепче в упорной концовке оказались у гостей, 26:28.

Вторая партия прошла в игре в одни ворота. Настолько сильнее были казанцы. Причем хозяева стали наращивать свое преимущество с самого начала сета — 4:2, 10:6. Все попытки сибиряков переломить ход борьбы успехом не увенчались. Мощный эйс Михайлова, четвертый у «Зенита», 21:12. Точку в партии поставил Беднож, 25:16. Непривычный счет для таких принципиальных встреч.

Естественно, что третья партия прошла в более упорной борьбе, но и на этот раз инициативой чаще владел «Зенит» - 5:1, 15:12. Как ни пытались железнодорожники спасти сет, ничего у них не получилось, остановить казанцев было нереально. Крепкий блок, партия — 25:19.

В четвертой партии хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик — 6:3 после атаки Михайлова, 10:4 блок Кристенсена. Удар Бедножа — 14:8. «Зенит» уверено ведет игру к победе — 19:11. Подача сибиряков в сетку, партия и первое поражение «Локомотива» в чемпионате, 25:18.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18).

После восьми туров в активе казанцев стало семь побед при одном поражении, первое место. В следующем туре «Зенит» 5 декабря сыграет в Кемерово с «Кузбассом». А 26 — 28 ноября в Казани пройдет полуфинальный турнир Кубка России.