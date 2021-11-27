«Зенит-Казань» одержал вторую победу в полуфинале Кубка России

Во втором матче полуфинального турнира Кубка России в своей домашней группе «Зенит-Казань» резервным составом обыграл оренбургский «Нефтяник» со счетом 3:0.

Казанцы вышли на матч в таком стартовом составе, назовем его резервным: Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Александр Волков, Алексей Кононов, Денис Земченок, Юрий Бережко и либеро Илья Федоров.

В первой партии оренбуржцы, видя, кто им противостоит, сыграли просто здорово. «Нефтяник» постоянно вел в счете, начиная с 0:3. Казанцы все время были вынуждены догонять. И догоняли — 6:6, 15:15, 18:18, 21:21. И тут, видя, что судьба партии под большим вопросом, тренерский штаб «Зенита» бросает в бой лидеров — Максима Михайлова и Майку Кристенсона. В итоге хозяева вырывают победу в сете — 25:22 после атаки Сурмачевского.

Во второй партии стартовый состава «Зенита» полностью оправдал тренерское доверие. Резервисты очень уверенно провели этот сет, сразу поведя в счете — 5:3, 9:6. В середине партии казанцы впечатляюще спуртовали, изменив счет с 12:8 на 15:8. Стабильно забивали Сурмачевский и Бережко, к концу партии чаще атаковал Земченок. Они и принесли хозяевам последние два очка в партии — 25:22.

В третьем сете борьба ожидаемо обострилась. Гости не собирались уступать всухую — 6:5, 11:11. «Нефтяник» заработал свои эйсы, 16:16. Но и Порошин подал на вылет — 20:17. А точку в партии и матче поставил Сурмачевский, 25:23.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).

Завтра казанцы сыграют с кемеровским «Кузбассом», также одержавшим две победы, поэтому игра станет решающей за единственную путевку в «Финал четырех» Кубка России.