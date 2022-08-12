news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 августа 2022  21:13
Cергей Гаврилов

«Зенит-Казань» одержал вторую победу на Спартакиаде

news_top_970_100

Во втором туре Всероссийской спартакиады «Зенит-Казань», выступающий под вывеской сборной Татарстана, на своей площадке, уверенно обыграл сборную Белгородской области со счетом 3:0, одержав вторую победу подряд.

Сегодня тренерский штаб казанцев дал отдохнуть своим лидерам — Артему Вольвичу, Александру и Дмитрию Волковым, Максиму Михайлову, дав поиграть молодежи. Игру хозяева начали в таком составе: Алексей Кононов, Дмитрий Щербинин, Денис Земченок, Роман Порошин, Михаил Лабинский, Андрей Сурмачевский и либеро Валентин Голубев.

В первой партии хозяева довольно быстро ушли в отрыв и без особых проблем сет выиграли, 25:19. Во второй партии белгородцы сопротивлялись упорнее, но с тем же итогом  — 25:22.

В третьей партии «Белогорье» долго лидировало. С немалым трудом зенитовцы переломили ход борьбы. Очень уверенно сыграла местная молодежь: Лабинский, Олег Терентьев, Роман Романовский. Итоговый счет сета 25:19.

Завтра в последней игре первого круга казанцы сыграют с питерскими одноклубниками, официально это сборная Санкт-Петербурга, которая сегодня в очередной раз проиграла столичному «Динамо» (Сборная Москвы) — 1:3.

«Зенит-Казань» (Казань) - «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:19, 25:22, 25:19)

#волейбол #зенит-казань
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100