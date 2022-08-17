Сборная Татарстана по волейболу одержала пятую победу подряд на Спартакиаде
Сегодня в подмосковном Одинцово «Зенит-Казань» под вывеской сборной Татарстана победил в рамках Всероссийской Спартакиады сборную Ханты-Мансийского автономного округа («Югра») со счетом 3:0.
В первой партии казанцы мощно стартовали — 7:2, но сибиряки быстро игру выровняли, 8:8. В концовке «Зенит» оказался сильнее – 25:23.
Во втором сете упорная борьба шла только поначалу, после чего казанцы постепенно дожали соперника. Красивую точку в партии мощным эйсом поставил Лабинский – 25:16.
В третьей партии ее исход оставался неясным вплоть до самого конца — 22:22. Точку в сете и матче поставил эйсом Сурмачевский – 25:22.
Завтра казанцы сыграют с новосибирским «Локомотивом». Это будет матч за первое место.
«Зенит-Казань» (Казань) - «Югра-Самотлор» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (25:23, 25:16, 25:22)