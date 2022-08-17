Сборная Татарстана по волейболу одержала пятую победу подряд на Спартакиаде

Сегодня в подмосковном Одинцово «Зенит-Казань» под вывеской сборной Татарстана победил в рамках Всероссийской Спартакиады сборную Ханты-Мансийского автономного округа («Югра») со счетом 3:0.

В первой партии казанцы мощно стартовали — 7:2, но сибиряки быстро игру выровняли, 8:8. В концовке «Зенит» оказался сильнее – 25:23.

Во втором сете упорная борьба шла только поначалу, после чего казанцы постепенно дожали соперника. Красивую точку в партии мощным эйсом поставил Лабинский – 25:16.

В третьей партии ее исход оставался неясным вплоть до самого конца — 22:22. Точку в сете и матче поставил эйсом Сурмачевский – 25:22.

Завтра казанцы сыграют с новосибирским «Локомотивом». Это будет матч за первое место.