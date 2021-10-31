«Зенит-Казань» одержал пятую победу подряд

«Зенит-Казань» одержал пятую подряд победу в российской волейбольной суперлиге, одолев дома оренбургский «Нефтяник» со счетом 3:0.

Лишь две команды суперлиги после четырех туров не теряли очков — казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив». И сегодня «Зенит» продолжил победную серию, обыграв «Нефтяник», как и «Локомотив», победивший в трех сетах питерский «Зенит». Ничего удивительного, в предыдущих восьми матчах с оренбуржцами неизменно выигрывали казанцы.

«Зенит» начал игру в таком составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Юрий Бережко, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. В первой партии хозяева резво стартовали — 4:1, гости пустились вдогонку — 6:4. Но слишком много неточных подач не позволили оренбуржцам сыграть партию на равных с лидером. Да и блок у «Зенита» сразу же включился — 15:8 от рук Дмитрия Волкова. Эйс от Михайлова — 16:8. Пришло время отдохнуть Михайлову и Дмитрию Волкову, которых сменили Денис Земченок и Роман Порошин соответственно. Ошибка гостей, партия — 25:15.

Во втором сете «Нефтяник» не раз вел в счете в первой половине — 4:5, 6:7. Но такое упорство лишь разозлило казанцев. Только цифры. После счета 11:10 «Зенит» сделал впечатляющий рывок, включивший очки на блоке, эйс Михайлова, четвертый для Максима, на табло 23:10. Эйс Дмитрия Волкова — партия, 25:11.

Третья партия получилась более упорной. 5:5, 10:8, оренбуржцы цепляются за игру. 14:13 на блоке. Не без труда, но казанцы дожали «Нефтяник». Точку в партии и матче эйсом поставил хорошо вошедший в игру Земченок, 25:18.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:11, 25:18).

В следующем туре 6 ноября казанцы примут дома действующего чемпиона России столичное «Динамо».