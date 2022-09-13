«Зенит-Казань» одержал победу над «Нефтяником» из Оренбурга в матче Кубка России

В дебютном матче предварительного этапа Кубка России «Зенит-Казань» одержал победу над «Нефтяником» из Оренбурга со счетом 3:0.

Поскольку в сборной России находятся три игрока «Зенита» (Артем Вольвич, Илья Федоров, Максим Михайлов), казанцы уже получили путевку в финальный этап Кубка. Также помимо трех сборников к команде еще не прибыл американский связующий Майка Кристенсен. Не готов пока играть бельгийский новобранец Сэм Деру. Поэтому с оренбуржцами казанцы играли фактически вторым составом. Игру у хозяев начали Андрей Сурмачевский, Олег Терентьев, Михаил Лабинский, Роман Романовский, Алексей Кононов, Денис Земченок и либеро Валентин Голубев.

Все три партии прошли по одному сценарию. Поначалу шла равная и нервная игра, а в середине сета хозяева резко прибавляли и дожимали соперника. Первая партия завершилась со счетом 25:16.

Во втором сете казанцы лишь в концовке сумели нанести решающий удар — 25:20, после подачи гостей в сетку.

Еще более упорная борьба была в третьей четверти — 21:21. Но и на этот раз казанская молодежь доказала свое превосходство. Крепкий блок, 25:21, партия и матч.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)

Завтра казанцы сыграют с «Белогорьем» из Белгорода.