«Зенит-Казань» одержал очередную победу

Казанский «Зенит» в матче российской волейбольной суперлиги победил на своей площадке сургутский «Газпром-Югру» со счетом 3:0. Это 21-й подряд успех казанцев в разных турнирах.

Шансы у сибиряков в Казани были чисто теоретическими. «Зенит» не проигрывает никому ровно три месяца. Хозяева с 14 победами при одном поражении стабильно возглавляют турнирную таблицу, гости с 5 победами и 11 поражениями занимали 10-е место при 14 участниках.

«Зенит» начал игру в непривычном составе: Александр Волков, Бартош Беднож, Дмитрий Волков, Майка Кристенсон, Алексей Кононов, Денис Земченок и либеро Илья Федоров.

В первой партии казанцы мощно стартовали на подачах Кононова — 7:2. Сибиряки постепенно пришли в себя и старательно пытались догнать фаворитов, благо зенитовцы часто ошибались на подаче, 10:6. И в концовке сургутяне боролись до последнего, 21:17, 23:19, но «Зенит» спокойно довел до победного конца, точку в партии поставил Кононов, 25:19.

Во втором сете гости не позволил казанцам сразу уйти вперед — 7:7. Лишь затем постепенно хозяева стали наращивать свое преимущество, 12:9, 20:14. Игра заметно успокоилась и «Зенит» хладнокровно дожал соперника, 25:17 после атаки Александра Волкова.

В третьей партии Дмитрия Волкова сменил Андрей Сурмачевский, Федорова — Валентин Голубев, Бедножа — Юрий Бережко. И полетели эйсы у казанцев, Александр Волков — 4:1, Кристенсон −7:4, Кононов — 17:12, Бережко — 20:15. Но и на этот раз сибиряки сражались до конца. Блок хозяев, 24:21, ошибка гостей — 25:21. Партия и матч.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:21). В следующем туре казанцы 12 февраля примут дома нижегородский АСК. А 9-10 февраля в рамках ¼ финала Кубка ЕКВ «Зенит» сыграет дома с кемеровским «Кузбассом».