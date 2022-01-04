«Зенит-Казань» одержал четырнадцатую победу подряд

Новый год казанский «Зенит» начал домашней победой над «Факелом» со счетом 3:0. Это 14-я подряд победа казанцев в разных турнирах. Поболеть за хозяев сегодня пришел Председатель Госсовета РТ, президент республиканской федерации волейбола Фарит Мухаметшин.

Первый матч в новом году зенитовцы начали в таком составе: Андрей Сурмачевский, Александр Волков, Алексей Кононов, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев.

В первой партии равным было только начало, когда чаще в счете вели гости — 1:3, 3:5. Затем три очка кряду, включая два подряд эйса, набрал Михайлов, 6:5. Некоторое время сибиряки еще висели на хвосте казанцев — 8:8, 11:11. После этого зенитовцы спокойно и хладнокровно дожали соперника. Кристенсона и Михайлова сменили Роман Пороршин и Денис Земченок. Две подряд ошибки «Факела», партия — 25:18.

Во втором сете хозяева стартовали впечатляюще — 6:1. Адекватный ответ гостей, 6:5. И дальше на площадке развернулась упорная борьба, в которой сибиряки довольно успешно догоняли хозяев. 11:9, 17:17. И снова в концовке казанцы сумели дожать гостей. Эйс Дмитрия Волкова, атака новоуренгойцев в аут, партия — 25:22.

В третьем сете постепенно на площадке не осталось никого из привычного стартового состава «Зенита». Юрий Бережко заменил Волкова при счете 12:5. Остановить хозяев было уже невозможно, 20:10, 24:12. Подача гостей в аут, партия и матч, 25:13.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:13). После 11 туров в активе казанцев стало 10 побед при 1 поражении, первое место. В следующем туре 8 января в Уфе «Зенит-Казань» сыграет с «Уралом».