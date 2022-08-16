«Зенит-Казань» одержал четвертую победу подряд на Спартакиаде

Переехав в подмосковное Одинцово, мужская сборная Татарстана по волейболу («Зенит-Казань») одержала сегодня четвертую победу подряд, уверенно обыграв сборную Кемеровской области («Кузбасс») со счетом 3:0.

Сегодня тренерский штаб казанцев дал отдохнуть Александру Волкову, Андрею Сурмачевскому, Дмитрию Щербинину, Денису Земченку, Илье Федорову. Их молодые сменщики Олег Терентьев, Роман Романовский и Михаил Лабинский сыграли достойно.

«Зенит» начал игру в таком составе: Роман Порошин, Артем Вольвич, Лабинский, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев.

В первой партии казанцы сразу подавили сопротивление сибиряков — 12:4 и вплоть до конца сета уверенно держали соперника на приличной дистанции. Итог партии 25:15.

Во втором сете кемеровчане воспрянули духом и впервые повели в счете — 4:7, пришлось зенитовцам догонять. Догнали и довели партию до победного конца, 25:21 после подачи сибиряков в сетку.

И в третьем сете «Кузбасс» бился до конца. Но даже играя в экономном режиме, казанцы спокойно довели игру до логичного конца, 25:18. Четвертая подряд победа «Зенита-Казань».

«Зенит-Казань» (Казань) - «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18).

Завтра казанцы сыграют с «Югрой» (Ханты-Мансийск).