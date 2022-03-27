«Зенит-Казань» одержал 31-ю победу кряду

В очередном матче чемпионата российской мужской волейбольной суперлиги «Зенит-Казань» обыграл в Белгороде «Белогорье» со счетом 3:0. Это 31-я подряд победа казанцев в разных турнирах.

А матч был принципиальным, встречались самые титулованные команды страны. Встречались отец с сыном — Константин Сиденко, тренер «Зенита», отец, Егор Сиденко, диагональный «Белогорья», сын.

Гости выставили сегодня оптимальный стартовый состав: Артём Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

Первая партия получилась очень упорной. При поддержке переполненных трибун хозяева на равных боролись с лидером турнира, 3:3, 6:6, гости успели к этому моменту запороть три подачи. 10:10 и даже 13:11 после двух подряд эйсов Сиденко-младшего. Не без труда, но казанцы сумели переломить ход борьбы, отменно подавая — эйсы Михайлова и Кристенсона и особенно на блоке. На подачах Кристенсона казанцы сделали решающий рывок — 18:24. Подача белгородцев в аут, партия — 19:25.

И во втором сете хозяева потрепали нервы гостям. Повел «Зенит» — 5:8 на блоке, но скоро «Белогорье» уже было впереди — 10:9, 13:10. Гости быстро ликвидируют отрыв — 14:17 от рук Михайлова. Однако спор продолжается — 17:17 после хозяйского эйса. С большим трудом, но и на этот раз гости дожали неуступчивого соперника, 21:25 после очередного блока «Зенита».

«Белогорье» отчаянно сражалось и в третьем сете, 7:7, 10:12. В игру у гостей вступают Роман Порошин, заменивший Кристенсона, Алексей Кононов (Александр Волков) и Михаил Каштанов (Федоров). На этот раз казанцы не позволили хозяевам догнать себя. Две подряд подачи Михайлова на вылет — 10:14. Блок Порошина — 13:20. Атака Бедножа — 18:25, партия и матч.

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (19:25, 21:25, 18:25). В следующем туре казанцы 2 апреля сыграют в Новом Уренгое с «Факелом». Победа в этой встрече досрочно гарантирует «Зениту» первое место в регулярном чемпионате.