«Зенит-Казань» одержал 30 побед подряд, обыграв «Кузбасс»

Казанский «Зенит» продолжает уверенно лидировать в чемпионате волейбольной суперлиги. Сегодняшняя домашняя победа со счетом 3:1 над кемеровским «Кузбассом» стала 30-й подряд для «Зенита» в разных турнирах.

Данную встречу казанцы начали не в самом привычном сочетании: Андрей Сурмачевский, Майка Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Алексей Кононов, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии после упорного начала — 5:5, казанцы стали уходить вперед. Ключевыми стали два подряд эйса в исполнении Дмитрия Волкова, 11:5. В дальнейшем зенитовцы катком прошлись по сопернику, уверенно взяв этот сет. В игру вошли Денис Земченок и Роман Порошин, 25:19.

Во второй партии сибиряки сыграли заметно лучше и сразу повели в счете — 2:4, 7:9. С немалым трудом хозяева выровняли игру на подачах Сурмачевского, 12:10. Мощный рывок «Зенита» - 18:11 после 35-го по счету в сезоне эйса Михайлова. 25:15 после атаки Сурмачевского.

Третий сет «Кузбасс» провел просто великолепно, а «Зенит» плохо. 4:7 после эйса гостей. Счет быстро изменился с 8:10 на 8:14. Хозяева на подачах Дмитрий Волкова встрепенулись, сократив счет до минимума — 18:19. Но кемеровчане довели партию до победного конца, 20:25.

В четвертом сете хозяева реабилитировались, начав партию с эйса Кристенсона. Эйс Дмитрия Волкова и 11:4. Именно мощная подача позволила казанцам одолеть неуступчивого соперника, эйс Сурмачевского — 15:7. В итоге уверенная победа в сете, 25:12.

В следующем туре 27 марта в Белгороде казанцы сыграют с «Белогорьем».

«Зенит-Казань» (Казань) — 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12).