«Зенит-Казань» обыграл «Зенит» Владимира Алекно

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» сегодня на своей площадке обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках Суперлиги (3:1).

Первая партия началась напряженно для обеих команд. Ни один из «Зенитов» не мог оторваться по счету. Затем, однако, Артём Вольвич заработал очко фантастическим ударом через себя. После этого у казанцев было преимущество в два-три очка. Под конец сета оно, однако, утратилось. Концовка выдалась напряженной, где в итоге победителями вышли петербуржцы 28:30, (0:1).

Вторая партия началась практически идентично первой. У Казани был минимальный отрыв, не более чем в три очка. Под конец, однако, петербуржцы вырвались вперед. Но сет все равно забрали казанцы, точку поставил Михаил Лабинский эйсом, 28:26 (1:1).

В третьей партии ход игры тоже не поменялся. Все так же у обоих клубов был минимальный отрыв по очкам друг от друга, но интрига жила до последнего. Но Казань вновь оказалась сильнее, победив со счётом 25:22 (2:1).

В четвертом, заключительном сете, команды вновь шли нос к носу. И в конце Казань забрала победу в матче, выиграв в последнем сете, 25:22 (3:1).

«Зенит-Казань» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:23).