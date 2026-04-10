«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в полуфинале плей-офф во второй раз

Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» одержал вторую победу в полуфинале розыгрыша плей-офф Суперлиги над новосибирским «Локомотивом» 3:2 (27:29, 25:13, 20:25, 27:25, 9:15) в гостях.

Соперникам потребовалось пять сетов для определения победителя. В заключительном коротком сете преимущество оказалось на стороне гостей.

На данный момент действующм чемпионом Супрелиги является «Зенит-Казань». Татарстанцам осталось одержать еще одну победу для выхода в финал.

Ближайший матч между оппонентами пройдет также в Новосибирске 12 апреля. Начало - в 15:30 мск.