«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

В первом матче 1\4 финала Кубка ЕКВ казанский «Зенит» со счетом 3:0 обыграл кемеровский «Кузбасс».

По взаимной договоренности и полученном разрешении от ЕКВ команды оба матча проводят на домашнем паркете казанского клуба. Сегодняшнюю встречу хозяева начали в таком сочетании: Артем Вольвич, Алексей Кононов, Бартош Беднож, Майка Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии только поначалу казанцам удалось уверенно лидировать — 3:0, 7:4, 9:5. Хорошо работал хозяйский блок. Но к середине сета сибиряки игру выровняли, не позволив казанцам уйти в отрыв, 15:13, 21:19. Так что концовка получилась очень нервной и упорной, 24:24. И все же «Зенит» вырвал победу в партии после атаки Дмитрия Волкова, 26:24.

Во втором сете показалось, что борьба обострится. Гости впервые в матче вышли вперед — 4:5. Но очень быстро казанцы подавили атакующий пыл кемеровчан и стали уходить вперед. 16:11 на блоке, 17:11 эйс Михайлова. Остальное было делом техники. Блок, 24:17, атака Дмитрия Волкова, партия — 25:17.

Третья партия вновь началась ровно — 4:3, 7:6. Два эйса Дмитрия Волкова помогли хозяевам сделать рывок, 16:10. И снова очень хладнокровно «Зенит» дожал соперника, используя свое преимущество на блоке — 23:16. Ошибка гостей, партия и матч, 25:17. Хозяева управились за полтора часа.

«Зенит-Казань» (Казань, Россия) — «Кузбасс» (Кемерово, Россия) — 3:0 (26:28, 25:17, 25:17). Завтра соперники проведут ответный матч.