Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл «Газпром-Югру» (3:0) в рамках Суперлиги.

В первом сете команды шли с минимальной разницей в счете. У казанцев ощущалось отсутствие ключевых игроков, например, Дмитрия Волкова и Артема Вольвича. Тем не менее в первой партии гости все же сумели победить со счетом 24:22.

Второй сет прошел так же напряженно. Но под конец «Зенит» сумел оторваться вперед и победил 25:17.

В начале финального отрезка хозяева площадки сумели выйти вперед и обеспечить неплохой отрыв в три очка. Затем, однако, казанцы быстро вернулись в игру и восстановили ничейный счет. С того момента, как установился счет 4:4, ни одна из команд не могла обеспечить себе хороший отрыв. Под конец все же Казань вырвалась вперед и подошла к матч-болу со счетом 20:24. Концовка была напряженной, поскольку два матч-бола из четырех казанцы не сумели реализовать. Но в итоге гости забрали третью партию (25:22) после ошибки игрока соперника Максима Кириллова и победили в матче.

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит-Казань» (Казань) – 3:0 (22:24, 17:25, 22:25).