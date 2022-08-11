«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» в матче Спартакиады

В стартовом матче Спартакиады России «Зенит-Казань» на своей площадке обыграл действующего чемпиона страны столичное «Динамо» со счетом 3:1.

Турнир идет без легионеров. Градус противостояния москвичей — сборная Москвы («Динамо» Москва) и сборной республики Татарстана («Зенит-Казань») повысило предыдущее противостояние в полуфинале минувшего чемпионаты страны, в котором москвичи обыграли казанцев.

Хозяева выставили такой стартовый состав: Роман Порошин, Артем Вольвич, Алексей Кононов, Андрей Сурмачевский, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии хозяева довольно уверенно довели сет до победного конца. Столь же уверенно казанцы вели и во второй партии — 22:19. Но москвичи в концовке инициативу перехватили, 25:27. Третья партия прошла в упорной борьбе, но с заметной инициативой «Зенита» - 25:16. Примерно по такому же сценарию прошел и четвертый сет, в котором хозяева не выпускали инициативу из своих рук. Итог, 25:19. По партиям 3:1.

Завтра казанцы сыграют со сборной Белгородской области («Белогорье»), которое сегодня проиграла сборной Санкт-Петербурга («Зенит») со счетом 1:3.

Сборная Татарстана — Сборная Москвы 3:1 (25:19, 25:27, 25:16, 25:19).