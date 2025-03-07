«Зенит-Казань» обыграл «Динамо-Урал» в заключительном матче «регулярки»

Фото: zenit-kazan.com

Сегодня «Зенит-Казань» в Уфе победил «Динамо-Урал» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

Первый сет начался достаточно скомканно. Обе команды шли вровень и допускали ошибки. К примеру, Алексей Кононов заработал очко с помощью эйса, а со следующей подачи попал в сетку. Тем не менее, к середине партии Казань все же вышла вперед и держала преимущество в счете до самого конца. В итоге «Зенит» забрал себе первый сет – 20:25

Второй отрезок матча протекал по схожему сценарию - обе команды начали равно, но к середине гости вырвались вперед. В итоге сет завершился уверенной победой «Зенита» - 15:25

На третий хозяева вышли куда более уверенно, чем на предыдущие, и сходу создали превосходство в пять очков. Счет достигал 6:1 в пользу «Динамо». Но «Зенит» сумел совершить камбэк и перевернул ход игры в свою пользу. Концовка была достаточно напряженной, поскольку разница по очкам была незначительной, а Дмитрий Волков не реализовал сетбол, попав в сетку. Но все же гости забрали победу в этом матче, решающий мяч вколотил Максим Михайлов, 23:25.

Напомним, сегодняшний матч был заключительным для казанского «Зенита» в регулярном чемпионате «Суперлиги». Команда Алексея Вербова финишировала на первом месте.