«Зенит-Казань» обыграл чемпиона в товарищеском матче

Казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» провели сегодня в Казани контрольный матч, который хозяева выиграли со счетом 4:1.

Перед казанским «Финалом шести», который стартует 5 мая, игровая практика первым двум командам регулярного чемпионата была очень важна.

Отметим игру у хозяев польского легионера Бартоша Бедрожа, восстановившегося после травмы. Первый сет казанцы выиграли уверенно, 25:15.

Во второй партии удача сопутствовала сибирякам, которые выиграли сет достаточно уверенно, 21:25. Хозяева сделали нужные выводы, сильно поменяли состав и в третьей партии сумели взять верх благодаря успешной игре в концовке ветерана Юрия Бережко, 25:22.

Примерно по такому же сценарию и с точно с таким же счетом хозяева победили в четвертом сете, 25:22.

По договоренности команды провели и тай-брейк, в котором казанцы победили в упорной борьбе, 16:14. В итоге команды получили хорошую практику накануне «Финала шести».