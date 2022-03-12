«Зенит-Казань» обыграл чемпиона в гостях

В очередном матче российской волейбольной Суперлиги казанский «Зенит» сегодня победил в Новосибирске «Локомотив» со счетом 3:1.

Матч был центральным в туре. Действующий чемпион России принимал у себя единоличного лидера нынешнего турнира.

Гости начали игру в оптимальном составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Бартош Беднож, Мика Кристенсон, Дмитрий Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров.

В первой партии у хозяев сразу полетела подача, четыре эйса «Локомотива» — 10:3. Гости не без проблем, но всё же сумели выровнять игру, постепенно сокращая отрыв в счете, 12:8, 16:14 после эйса Михайлова. Наконец, Александр Волков на блоке восстановил равновесие, 20:20. Жаркая и нервная концовка, в которой казанцы трижды ошибались на подаче — 22:22, 24:24, 26:26. Решающим стал коллективный блок «Зенита» — 26:28.

Начало второго сета стало зеркальным повторением первого. Редкий случай: пять эйсов подряд в разные углы площадки и в разной манере подал Дмитрий Волков — 4:11. И на этот раз хозяева не дрогнули, постепенно уменьшая отрыв от гостей, 14:18. Однако теперь и сибиряки стали раз за разом терять очки на своей подаче. Так казанцы заработали последнее очко в партии, 20:25.

В третьей партии упорная борьба шла до самого конца. Но после равного начала (0:2, 3:2, 4:7, 8:7) «Локомотив» захватил инициативу — 9:8, 16:15, 20:17 после эйса хозяев. 24:23 на блоке и решающая атака сибиряков, 25:23. Новосибирцы заслуженно выиграли этот сет.

В четвертой партии удачнее начали хозяева — 5:1 после двух подряд эйсов. Но гости очень быстро изменили счет на 7:8. Еще некоторое время на площадке царило равновесие, 10:10. Однако «Зенит» снова начал уходить в отрыв, 14:19. Как обычно решающий вклад в победу казанцев внес «пулемет Максим»: два эйса Михайлова — 17:24, блок — 17:25, партия и матч.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в Суперлиге. В следующем туре 18 марта дома казанцы сыграют с кемеровским «Кузбассом».

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (26:28, 20:25, 25:23, 17:25).