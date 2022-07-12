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Спорт
12 июля 2022  16:46
Cергей Гаврилов

«Зенит-Казань» объявил об изменениях в тренерском штабе

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Вячеслав Кургузов стал помощником главного тренера Алексея Вербова в казанском волейбольном клубе «Зенит». Об этом сообщает клубная пресс-служба

40-летний Кургузов заменит Константина Сиденко, который ушёл в женский волейбол, возглавив калининградский «Локомотив».

Кургузов ранее работал главным и старшим тренером молодёжной команды «Локомотива» (Новосибирск). Под его руководством новосибирцы несколько раз стали победителями молодёжной лиги и обладателями Кубка лиги.

В качестве игрока, диагональный Кургузов выступал в российской суперлиге за МГТУ, «Локомотив», «Кузбасс» и «Нову».

 

#зенит-казань #волейбол
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