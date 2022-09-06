«Зенит-Казань» объявил о подписании доигровщика сборной Бельгии

Казанский «Зенит» подписал контракт с бельгийским доигровщиком польской «Ресовии» Сэмом Дэру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что 30-летний новичок трижды становился чемпионом Польши и дважды обладателем Кубка Польши с «Заксой». В России Дэру успел поиграть в составе московского «Динамо», с которым выигрывал Кубок России в 2020 и Суперлигу в 2021 году.

Таким образом, Дэру стал вторым легионером «Зенита» после американца Майка Кристенсона.

Ранее «Зенит-Казань» под вывеской сборной Татарстана одержал победу на Спартакиаде.