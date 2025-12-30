«Зенит-Казань» недосягаем, «Динамо» вновь с трофеем: промежуточные итоги сезона Суперлиги

Вчера в Суперлиге был сыгран заключительный матч в уходящем 2025 году. Какой получилась первая половина сезонов для грандов чемпионата - «Зенит-Казань», «Зенит-СПб», «Локомотив», «Динамо» Москва – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» завершил 2025 год победой в Суперкубке России

Для действующего чемпиона Суперлиги первая половина текущего сезона сложилась удачно. Да, на московском Кубке Победы коллектив Алексея Вербова не смог выйти в финал, уступив петербургскому «Зениту» в полуфинале. Однако завоеванный в конце декабря одиннадцатый в истории клуба Суперкубок России сполна перекрыл осадок от упущенного трофея в октябре.

В чемпионате дела у «Зенита-Казань» складываются по традиции стабильно успешно. Лишь единожды в нынешнем сезоне подопечные Вербова потерпели поражение в Суперлиге. Обидчиком оказался новосибирский «Локомотив». По большому счету эта встреча вновь подняла на поверхность злободневный для болельщиков вопрос – на что способен в этом году «Зенит-Казань» без своих прежних лидеров: Сэма Деру и Майки Кристенсона.

Понятно, что окончательный ответ на этот вопрос мы сможем дать лишь весной, по окончании плей-офф. Впрочем, те, кто является сменщиками легионеров в текущем сезоне у «Зенита-Казань», неплохо справляются со своими обязанностями.

22-летний доигровщик Михаил Лабинский проводит объективно лучший сезон в составе татарстанской команды. Как раз-таки из-за Сэма Деру молодому россиянину не удавалось получать от Вербова достаточно игровой практики. Но когда бельгиец покинул «Зенит-Казань», Лабинский великолепно занял его место на площадке. За 14 матчей Михаил набрал суммарно 140 очков в атаке, 16 очков на блоке, а позитивный прием доигровщика составляет 49%.

Роль Майки Кристенсона взял на себя Константин Абаев. Связующий перебрался в Казань в прошедшее межсезонье из итальянского чемпионата. На фоне успешного выступления Майки Кристенсона в столице Татарстана, Абаев, конечно, был вынужден осенью пребывать в качестве объекта сравнения. Какое-то время связующему потребовалось на адаптацию, и в полной мере американца он, разумеется, заменить не сможет.

Хотя на недавнем Суперкубке выступление Константина было отнюдь не плохим. В статусе волейболиста «Зенита-Казань» Абаев завоевал первый трофей в карьере, и хочется верить, что эффективно связующий будет играть и в весенней части сезона.

«Зенит» Владимира Алекно все время в шаге от триумфа

Владимир Алекно проводит второй полноценный сезон в статусе наставника «Зенита». В дебютный год под руководством легендарного тренера петербуржцы сразу дошли до финала плей-офф Суперлиги, где уступили «Зениту-Казань». В шаге от трофея «сине-бело-голубые» были и на прошедшем Кубке Победы.

На домашнем Суперкубке России «Зенит» мог тоже запросто побороться за титул. У петербуржцев есть все необходимое для достижения самого высокого результата: талантливый белорусский диагональный Владислав Бабкевич, способный набирать по 40 очков за матч. В составе «Зенита» играет опытный двукратный олимпийский чемпион – либеро Женя Гребенников. Кубинец Марлон Янт значительно добавил агрессии и атакующего потенциала команде своим приездом в Россию. В целом, какую не возьми фамилию в «Зените», натолкнешься на большого игрока. И как вишенка на торте – у руля петербуржцев стоит величайший тренер в истории России, прекрасно знающий, как побеждать.

К этому часу «Зениту» не хватает исключительно стабильности. Команда может задать высокий темп волейбола, явно доминировать над соперником, и потом сама же отдать матч. Если Владимир Алекно сумеет к весне привить своим подопечным ментальность чемпионов, петербуржцы окажутся страшной силой в плей-офф. До первого трофея Суперлиги в истории клуба «Зениту» не достает буквально чуть-чуть.

Потеря Деру чуть затормозила «Локомотив», но точно не сломала

Главное событие первой половины сезона, произошедшее внутри «Локомотива», к сожалению, носит грустный подтекст. Доигровщик Сэм Деру в эти дни борется с онкологическим заболеванием, которое у него недавно обнаружили. Потеря одного из лидеров не только эмоционально отразилась на сибиряках, но и, безусловно, повлияла на их уровень игры.

В первую очередь, в декабре просела атака «Локомотива». 24-летний Илья Казаченков здорово смотрится на краю сетки, но ему в силу молодого возраста, разумеется, не хватает опыта и хладнокровия в принятии решений. Довольно нестабилен в нападении и Омар Курбанов, чередующий успешный встречи с откровенно провальными.

У Пламена Константинова еще достаточно времени, чтобы успешно подвести команду в плей-офф. И наверняка главному тренеру сибиряков отрадно, что у отдельных игроков прилично потенциала для развития. Дмитрий Лызик постепенно превращается в чуть ли не сильнейшего российского блокирующего. А Симеон Николов – настоящее открытие Суперлиги в этом сезоне.

Болгарский связующий присоединился к «Локомотиву» в конце весны 2025 года. По версии международной федерации волейбола Симеон Николов занял шестое место в списке лучших волейболистов планеты по итогам этого года. Во многом из-за того, что Николов в свои 19 лет довел Болгарию до финала на недавно прошедшем чемпионате мира.

Талантливый вундеркинд уже сейчас на своих юных плечах тащит «Локомотив» и прогрессирует с каждым месяцем. Поэтому с таким подбором волейболистов сибиряки запросто могут рассчитывать на золото в плей-офф.

Очередной год с трофеем у московского «Динамо»

В медиаполе московскому «Динамо» уделяется, как правило, меньше внимания, по сравнению с остальными грандами Суперлиги. Хотя Константину Брянскому каждый год удается пополнить клубную полку наград любопытными кубками. То Кубок Столетия, то Кубок легенд, то Кубок Победы. Московская команда периодически дарит сенсацию в том или ином турнире.

«Бело-голубые» неудачно начали нынешний сезон в Суперлиге – два поражения в четырех матчах. Однако к провальному старту «Динамо» вряд ли могут быть слишком резкие вопросы, ведь проиграли подопечные Брянского «Зениту-Казань» и петербургскому «Зениту».

А дальше – 10 побед подряд. У «Динамо» на сегодняшний день самая длительная серия побед среди грандов Суперлиги. Объясняется это тем, что на высоком уровне из матча в матч проявляют себя лидеры клуба: Богдан, Жук, Сапожков, Семышев. Состав «Динамо» в этом сезоне настолько глубок, что в принципе сложно назвать слабые и уязвимые места в стане «бело-голубых».

Тем не менее, противоядия против казанского и петербургского «Зенитов» Константин Брянский найти в Суперлиге пока не может. В первом матче 2026 года, к слову, у «Динамо» будет возможность поквитаться с татарстанским коллективом. 5 января москвичи сразятся с казанцами на их арене.