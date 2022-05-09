«Зенит-Казань» не вышел в финал чемпионата России

Сегодня в полуфинальном матче чемпионата страны казанский «Зенит» проиграл новосибирскому «Локомотиву» со счетом 0:3 и не вышел в финал.

Казанцы свой полуфинал начали в привычно оптимальном составе: Артем Вольвич, Александр Волков, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Майка Кристенсон и либеро Илья Федоров.

Первый сет получился очень нервным и ровным, но нельзя не признать, что сибиряки, действующие чемпионы страны, постоянно вели в счете. Конечно, казанцы столь же регулярно догоняли соперника — 5:5, 9:9, 13:13. И все же в концовке удача сопутствовала «Локомотиву» — 23:25.

Во втором сете игра была столь же напряженной и равной. Теперь поначалу вели в счете казанцы — 10:7, 19:16, 20:19. Но в концовке нервы крепче оказались у сибиряков, 23:25.

И в третьем сете гости владели инициативой, опережая хозяев в каждом эпизоде, — 4:6, 13:16, 18:21. В итоге «Локомотив» заслуженно выиграл сет и мачт, выйдя в финал, 21:25. Казанцы без золота чемпионата страны с 2018 года.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25). В финале завтра сыграют «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск). В матче за третье мес то сыграют «Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург).