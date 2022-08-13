«Зенит-Казань» не оставил шансов питерским одноклубникам

В последнем туре первого круга волейбольного турнира Всероссийской спартакиады «Зенит-Казань» под вывеской сборной Татарстана уверенно обыграл питерских одноклубников (сборную Санкт-Петербурга) со счетом 3:0.

Сегодня хозяева выставили оптимальный состав, понимая, какой принципиальный соперник их ждет: Артем Вольвич, Роман Порошин, Андрей Сурмачевский, Дмитрий Волков, Александр Волков, Максим Михайлов и либеро Илья Федоров. Поддержать казанцев пришли наставник женского «Ак Барс-Динамо» Ришат Гилязутдинов и капитан команды Ирина Королева.

Первый сет хозяева начали очень мощно — 7:2. Питерцы постепенно пришли в себя и сумели выровнять борьбу — 19:17, но казанцы своего не упустили, 25:21 после атаки Вольвича.

Во второй партии гости столь же отчаянно сопротивлялись, 16:15. Но заметное превосходство хозяев на блоке и подаче обеспечили им победу и в этой партии, 25:20.

Примерно по такому же сценарию прошла и третья партия. Но и на этот раз казанцы не отпустили соперника, 25:18. Уверенная победа «Зенита-Казань», третья подряд.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).

Второй круг казанцы сыграют в подмосковном Одинцово, где 16 августа сыграют с «Кузбассом», читай, сборной Кемеровской области.